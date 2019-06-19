مرسي.. كل ما تريد معرفته من وصوله للرئاسة حتى موته بالقفص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، السلطات المصرية بـ"قتل" الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي توفي الإثنين خلال جلسة محاكمته، وتعهد أردوغان بأن بلاده ستفعل ما بوسعها من أجل مقاضاة السلطات المصرية في المحاكم الدولية.

وقال أردوغان، في خطاب أمام حشد من أنصار حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بإسطنبول: "سنتابع التطورات المتعلقة بوفاة مرسي، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر لمقاضاة مصر في المحاكم الدولية"، وأضاف أردوغان أن "مرسي لم يمت بأجله بل قُتل"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وتابع أردوغان بالقول: "خافوا حتى من نعش مرسي الرئيس المنتخب ديمقراطيا بنسبة أصوات 52 %، ولم يسلموه لأسرته، ولم تتواجد عقيلته بين من استلموه، ولم يدفنوه في قريته بناءا على وصيته، وإنما في مكان حددته الدولة، لأنهم كانوا يخافون، فهم جبناء".

وادعى أردوغان أن مرسي "بقي يصارع الموت على الأرض لمدة 20 دقيقة في قاعة المحكمة ولم يتدخل المسؤولون هناك لإسعافه". ودعا الرئيس التركي منظمة التعاون الإسلامي إلى "القيام بواجباتها" حيال قضية مرسي، مضيفا أنه سيطرح هذه المسألة خلال اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، في 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري.