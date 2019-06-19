تقارير: اعفاء عضو تدريس "أساء" لقيادة السعودية على تويتر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المتحدث باسم جامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية، اعفاء عضو تدريس "أساء للمملكة وقيادتها" عبر تغريدات نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع من تغريدات نشرها حساب "Nawsher Khan" وأنه يعمل كبروفيسور مساعد في جامعة الملك خالد، وقد أساء لولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل، إذ وعند محاولة الدخول على الصفحة يظهر إشعار بأنها "موقوفة أو معلقة".

ونقلت صحيفة سبق على لسان عبدالله حامد، المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد قوله إن "إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة بالتغريد في حسابه بإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه".

من جهتها نشرت صحيفة عكاظ السعودية، صورة من الحساب المقصود، مؤكدة على تشكيل الجامعة للجنة تحقيق حول التغريدات المسيئة، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الجامعة، وأن الأخيرة "تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات الواردة حول هذا الموضوع: