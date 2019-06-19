دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، إن وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أفقد جماعة الإخوان المسلمين لتوازنهم وذلك لأنه أزال الشرعية التي استندوا عليها في انتقاد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في برنامج هنا الكويت الذي تقدمه السعيد، ونشرت مقاطع منه على صفحتها بتويتر، حيث قالت: "لا شماته في الموت لكن الحقيقة التي فعلاً اقتنعت فيها البارح ان كمية السب اللي خرجت من حسابات الاخوان بكل انواعها هي حاله من حالات فقدان التوازن العقلي بسبب ان وفاة مرسي تسببت في زوال الشرعية التي ظلوا متمسكين فيها سنوات طويله لتبرير كل انتقاداتهم للرئيس السيسي حفظه الله".

وتابعت في تغريدة منفصلة: "الشماته في الميت فعل قبيح لا يجيده الا الأخونچيه فهم من تشمت في كل موتى المسلمين ممن خالفوهم الراي مرددين أنها ليست شماته بل فرحه في موت ظالم .حسبي الله عليكم لا أنسى كيف ملأتوا سماء الفضائيات شماته في وفاة خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمة الله عليه".

واردفت: "بيانات الحركة الدستورية وحدم في نعي محمد مرسي فيها تدخل في شئون دوله شقيقه وتحريض علني.. هل ستتخذ وازرة الشئون إجراءها تجاه مخالفتهم للترخيص وخوضهم في أمور السياسة والتدخل في شئون دوله شقيقه مما قد يترتب عليه اساءة العلاقات بين البلدين ... أم تطنش كالعادة".