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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الناشطة اليمنية، توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقها على خبر وفاة الرئيس المصري، الأسبق، محمد مرسي ووصفه بـ"آخر الأنبياء".

جاء ذلك في تغريدة لكرمان، الاثنين، قالت فيها: "(قتلناك يا آخر الأنبياء.. قتلناك ليس جديدا علينا.. اغتيال الصحابة والأولياء)"، مضيفة: "(قتلناك.. يا جبل الكبرياءْ وآخر قنديل زيتٍ.. يضىء لنا ، فى ليالى الشتاء.. قتلناك نحن بكلتا يدينا.. وقلنا : المنيّة.. لماذا قبلت المجىء إلينا؟.. فمثلك كان كثيرا علينا..)"

وفي تغريدة منفصلة، نشرت كرمان صورة لمرسي بتعليق قالت فيه: "صلوا عليه وسلموا تسليما".

ويذكر أن المقاطع التي نشرتها كرمان مأخوذة من قصيدة لنزار قباني كتبها في رثاء الرئيس المصري الأسبق، جمال عبدالناصر.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من تعليقات النشطاء على تغريدات كرمان: