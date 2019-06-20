سيناتور أمريكي يحذر: ترامب اكتفى من إيران ونتجه لصراع مع اية الله

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "اكتفى من إيران" لافتا إلى أن الوقت يشارف على الانتهاء فيما يتعلق بتفادي صراح إقليمي بين إيران وإسرائيل.

جاء ذلك في مقابلة لغراهام مع قناة FOX الأمريكية، حيث قال: "نتجه لصراع هنا بين آية الله، وهو مجرم قاتل، وبين إسرائيل وربما أمريكا وباقي دول العالم.. إسرائيل لن تسمح لآية الله بتخصيب اليورانيوم بصورة ستؤدي إلى تصنيع سلاح نووي وتدمير دولة إسرائيل"، وذلك في تعقيب على إعلان طهران، الاثنين، أنها سترفع معدلات تخصيب اليورانيوم خلال 10 أيام.

وأضاف: "إذا قاموا (الإيرانيون) بما قالوا إنهم سيقومون به، أنا أعرف (رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو) جيدا، لن يجلس على طرف ويسمح بالتحضير بمحرقة ثانية، لن يحصل ذلك".

وتابع غراهام قائلا: "الرئيس سيوقف (الإيرانيين) من الحصول على سلاح نووي، اعتقد أنه سيوقفهم من زعزعة تدفق النفط وتفجير أنابيب نفط دول أخرى، لا يريد (ترامب) صراعا ولكن فرص الحيلولة دون ذلك تنفذ".

وفي مقابلة سابقة على القناة ذاتها، قال ترامب إن الهجوم على ناقلتي النفط "نفذته إيران، وأنتم تعلمون أنهم فعلوا ذلك لأنكم شاهدتم القارب"، مشيرا إلى مقطع فيديو نشرته البحرية الأمريكية وقالت إنه "يُظهر قاربا إيرانيا يقترب من إحدى الناقلتين بعد الهجوم لإزالة لغما لاصقا، لم ينفجر، من هيكلها".

وأضاف ترامب: "لقد انكشف الأمر، كان ذلك قاربهم، كانوا هم، ولم يرغبوا في أن يتركوا دليلا خلفهم. أعتقد أنهم لم يعلموا أن لدينا أشياء يمكنها كشف ما يحدث في الظلام"، وبسؤاله عما سيفعله مع إيران إثر ذلك الهجوم، لم يقدم ترامب إجابة محددة، لكنه قال: "لن نتعامل مع الأمر باستخفاف، هذا ما أستطيع أن أخبركم به".