عمان، الأردن (CNN)-- أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، عن اعتقال رجل أعمال أردني بتهمة "التجسس" لصالح إيران، فيما أكدت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع عبر القنوات الإسرائيلية ما أعلنت عنه إسرائيل.

وقال جندلمان إن "الشاباك (جهاز الاستخبارات الداخلية) اعتقل رجل الأعمال الأردني ثائر شعفوط الذي دخل إسرائيل بأوامر المخابرات الإيرانية". وأضاف أنه "التقى ضباط المخابرات الإيرانية في سوريا ولبنان وأوعز به بإقامة علاقات تجارية في إسرائيل وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كغطاء لعمله التجسسي لصالح إيران. اعتقاله أحبط هذه المؤامرة".

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة إن "الوزارة تتابع عبر القنوات الدبلوماسية ما أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية إلقائها القبض على مواطن أردني، وذلك للتحقق والوقوف على كافة التفصيلات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع".

وفي غضون ذلك، قال محمد شعفوط، عم رجل الأعمال الأردني الذي اعتقلته إسرائيل ووالد زوجته، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن ابن شقيقه اعتقل "أثناء قيامه بزيارة جدته المريضة في الضفة الغربية"، متهما اتهم السلطات الإسرائيلية بـ"فبركة" اتهامات التجسس.

ويعمل ثائر شعفوط، ٣١ عاما، في مجال صناعة الحلاوة الطحينية في الأردن، حيث يقيم مع زوجته وأبنائه.

واوضح محمد شعفوط، أن ثائر "يحمل بطاقة جسور صفراء وهوية السلطة الفلسطينية عدا عن أنه مواطن أردني يحمل الجنسية الأردنية"، وقال إنه "زار لبنان قبل عدة أشهر لغايات تركيب خطوط إنتاج جديدة لصناعة الطحينية للمؤسسة التي يعمل بها، وقد يكون التقى تجارا على صلة بإيران". وأضاف: "طبيعة عمله قد تكون اقتضت اللقاء بتجار على صلة بإيران، واتهامات العدو الصهيوني جاءت بتهمة التخابر مع إيران، أنا اقول لهم إن إيران ليست عدونا، وأن العدو الوحيد هو الاحتلال الصهيوني".

وعن ملابسات الاعتقال، قال شعفوط إن ثائر يزور الضفة باستمرار بحكم الإقامة التي يحملها، وقد زار جدته في مخيم العروب قرب مدينة بيت لحم مع والدته، وأضاف: "حصل ثائر على تصريح لزيارة القدس وصلى في المسجد الأقصى في شهر أبريل/ نيسان الماضي وأثناء عودته اعتقلته سلطات الاحتلال على المعبر واحتجز للتحقيق لمدة شهر".