دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الخميس، أن الطائرة الأمريكية بدون طيار "درون"، التي أسقطتها بلاده "انتهكت" المجال الجوي الإيراني، وذلك بعدما نشرت وزارة الدفاع الأمريكية فيديو، قائلة إن الطائرة كانت في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الإيراني إطلاقا.

وقال ظريف إنه "في تمام الساعة 12:14 دقيقة، من صباح الخميس، أقلعت طائرة أمريكية بدون طيار من دولة الإمارات العربية المتحدة في وضع الشبح (التخفي) وانتهكت المجال الجوي الإيراني". وأضاف أنه تم استهداف الطائرة الساعة 04:05 بالقرب من منطقة كوه مبارك، جنوب غرب إيران.



وتابع ظريف بالقول: "لقد تم استرجاع أجزاء من الطائرة العسكرية الأمريكية بدون طيار (درون) في المياه الإقليمية لدينا حيث تم إسقاطها"، مرفقا رسومات ادعى أنه توضح مسار الطائرة وموقع إسقاطها.

وكان ظريف قد نشر قبل هذه التغريدة بثلاثة ساعات تغريدة أخرى علق فيها، قائلاً: "الولايات المتحدة قد شنت الإرهاب الاقتصادي على إيران، وقامت بعمل سري ضدنا وهي الآن تتعدى على أراضينا".

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى الحرب، لكننا سندافع بحماسة عن سمائنا وأرضنا ومياهنا"، معلنا أنه سينقل هذا الأمر الذي وصفه بـ"العدوان الجديد"، إلى الأمم المتحدة لإظهار أن الولايات المتحدة "تكذب بشأن المياه الدولية"، على حد تعبيره.