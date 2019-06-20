دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الحرس الثوري الإيراني، اسقاط طائرة تجسس أمريكية دون طيار، فجر الخميس، بعد اختراقها للأجواء الإيرانية، وفقا له، في حين أكد مسؤول أمريكي لـCNN أن الطائرة الموجهة من طراز "MQ-4C" استهدفت من قبل الحرس الثوري في الأجواء الدولية واسقطت فوق مضيق هرمز.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بيانا عن العلاقات العامة للحرس الثوري، قالت الأخيرة قيه: "وفي الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس قام الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف واسقاط طائرة تجسس اميركية مسیرة من طراز غلوبال هاوك".

وأوضح بيان الحرس الثوري الإيراني أن الطائرة الموجهة الأمريكية "اخترقت اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان".

وحاولت CNN التواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" للتعليق على هذه التقارير التي لا يمكن التأكد من صحتها بصورة مستقلة.