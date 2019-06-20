تقرير: 85 ألف طفل قد يكونوا قد ماتوا جوعاً في اليمن منذ 2015

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مصدر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ألغى اقتراح فريق من الخبراء بوزارته أوصى بإدراج المملكة العربية السعودية بقائمة الدول التي تجند الأطفال، وهي قائمة من المفترض أن تنشرها الإدارة الأمريكية قريبا.

وأوضح المصدر المطلع على المناقشات الداخلية التي جرت في تصريح لـCNN، أن فريق الخبراء جادل بومبيو بأن هناك أدلة كافية منها تقارير تستند إلى مصادر عسكرية بأن السعودية تستخدم جنودا أطفال من السودان للقتال في التحالف الذي تقوده ضد الحوثيين في اليمن.

على الصعيد الآخر أقر مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية على وجود أطفال يقاتلون في حرب اليمن، إلا أن هذه التقارير المقدمة تفتقر إلى أدلة تثبت أن هؤلاء الأطفال يأتمرون من قبل قادة عسكريين سعوديين.

وكالة أنباء رويترز كانت أول من نشر تقريرا عن الخلاف داخل الخارجية الأمريكية وأن بومبيو قرر عدم إدراج المملكة العربية السعودية بالقائمة.

وفي رد على طلب تعليق من CNN، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لشبكتنا: "الولايات المتحدة الأمريكية تدين التجنيد غير القانوني للأطفال ونولي إنهاء هذا الأمر أهمية كبرى".