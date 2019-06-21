نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وجهت إيران رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، الخميس، حول إسقاطها للطائرة الأمريكية بدون طيار "درون"، في خليج عُمان، متهمة الولايات المتحدة بـ"انتهاك" القانون الدولي.

وقال مبعوث إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت رافانشي إن القوات العسكرية الأمريكية قامت بـ"عمل آخر غير قانوني وخطير جدا واستفزازي" ضد إيران.

وأضاف: "وفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران، في الساعة 00:14 بالتوقيت المحلي يوم الخميس 20 يونيو 2019، أقلعت طائرة أمريكية بدون طيار، من إحدى قواعد القوات العسكرية الأمريكية في جنوب الخليج، حيث قامت بالتحليق عبر مضيق هرمز وصولا إلى ميناء شاباهار في وضع الشبح الكامل لأنها قد أطفأ معدات تحديد الهوية الخاصة بها وانخرطت في عملية تجسس واضحة".

ووصف رافانشي ذلك بأنه "عمل استفزازي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة. قائلا إن إيران "تدين بأشد العبارات الممكنة، هذا العمل غير المشروع وغير المسؤول والاستفزازي الذي ترتكبه الولايات المتحدة".

وأضاف: "في حين أن إيران لا تسعى إلى شن حرب، فإنها تحتفظ بحقها، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة أي عمل عدائي ينتهك أراضيها، وهي مصممة على الدفاع بقوة عن أرضها وبحرها وهوائها". وتابع بالقول: "هذا ليس أول عمل استفزازي تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران".