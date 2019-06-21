كيف رد ظريف على سؤال حول من يقف وراء الهجوم الأخير بالسعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المتحدث باسم التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الخميس، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت طائرتين بدون طيار (درونز) أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان جنوب غرب المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوية السعودية قد اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين: الأولى عند الساعة 08:40 والثانية، عند الساعة 09:06، من مساء الخميس، بحسب ما جاء في بيانين منفصلين على موقع وزارة الدفاع السعودية.

وأضاف أن "ميليشيا الحوثي تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللا مسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".

وتابع المالكي قائلاً: "إننا نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".