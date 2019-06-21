الدوحة ترد على الجبير وتصريح "لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، تصريحا لوزير خارجية بلاده، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ردا على التصريحات التي أدلى بها عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية حول ملف الأزمة الخليجية والحوار مع الدوحة.

وقال الرميحي في تغريدته: "الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: اذا كانت المسألة مبنية على الاحترام فأهلا وسهلا واذا كانت المسألة مبنية على الاملاءات فلكم دينكم ولي دين".

وكان الجبير قد قال، الخميس، في مؤتمر صحفي إن "العلاقات مع قطر كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام.. نطلب منها وقف دعم الجماعات المتطرفة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.. فاض الكيل منها وعليها أنم تغير سلوكها إذا أرادت أن نعمل معا".

وتطرق الجبير في تصريحاته إلى الملف التوتر المتصاعد مع إيران، حيث قال: "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لا تريدان الحرب مع إيران.. الأمر يرجع حقًا للإيرانيين، لقد أوضحنا أن لا أحد يريد الحرب، لا نريد الحرب، الولايات المتحدة لا تريد الحرب، لقد أوضحنا أيضًا أن سلوك إيران العدواني يجب أن يتوقف".