دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي توتر الأوضاع في منطقة الخليج، خاصة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، محذرين من "تداعيات الخطوات غير المدروسة".

وقال بيسكوف إنه "تم بحث الوضع في الخليج خلال الاجتماع، حيث أعرب المشاركون عن قلقهم العميق حيال التوتر القائم، كما يدعون جميع الأطراف إلى ضبط النفس، موضحين أن الخطوات غير المدروسة قد يكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة والاستقرار العالمي"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "سبوتنيك".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "الوضع في منطقة الخليج متوتر للغاية ويدعو إلى القلق الشديد". وقال: "نحن نتابع الموقف عن كثب وندعو جميع الأطراف التي لها علاقة بالموقف إلى ضبط النفس".

وكان بوتين أكد، في تصريحات الخميس، أنه "من الصعب حساب عواقب استخدام القوة العسكرية" ضد إيران، وقال إن هذا سيكون كارثة بالنسبة للمنطقة على الأقل، لأنها ستؤدي إلى تصاعد العنف، وربما زيادة في عدد اللاجئين من المنطقة".

وأضاف بوتين أن إيران "تنفذ بشكل كامل الاتفاقات مع وكالة الطاقة الذرية ولا تنتهك أي شيء يتعلق بالأمر، ونحن نعتبر أن تطبيق أي عقوبات هنا غير مبرر"، في إشارة إلى العقوبات التي فرضها نظيره الأمريكي دونالد ترامب على طهران.