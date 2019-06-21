نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أصدرت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية بيانا حظرت فيه تحليق الطائرات الأمريكية فوق الخليج وخليج عُمان، نظرا "لارتفاع التوتر" في المنطقة مع إيران.

صورة نشرها الجييش الأمريكي لمسار تحليق الطائرة الموجهة قبل اسقاطها وخط المجال الجوي لإيران

وقالت الإدارة في بيانها: "كل الطيران العامل فوق المياه بالمجال الجوي التابع لطهران فوق الخليج الفارسي وخليج عُمان فقط، محظور حتى إشعار آخر، وذلك نظرا النشاطات العسكرية والتوتر السياسي المتصاعد.."

ويأتي بيان الإدارة الأمريكية بعد إسقاط الحرس الثوري لإيران طائرة دون طيار أمريكية قال إنها اخترقت المجال الجوي لإيران، وهو الأمر الذي ينفيه الجيش الأمريكي الذي يؤكد أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز وخليج عُمان.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر بإدارة الرئيس دونالد ترامب أن الأخير وافق على تنفيذ هجمات عسكرية محدودة ضد أهداف إيرانية عقب إسقاط الطائرة الموجهة، وأن الطائرات الأمريكية كانت تحلق والسفن في مواقعها قبل أن يتراجع فجأة ويطلب وقف العلمية التي كانت في مراحلها الأولى.