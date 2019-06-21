إيران تنشر الصور الأولى لـ"حطام" طائرة "الدرون" الأمريكية بعد اسقاطها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، ما قال إنه الصور الأولى لـ"حطام" طائرة الاستطلاع الأمريكية الموجهة، التي اسقطت بصاروخ بعد تحليقها بـ"الأجواء الإيرانية"، وفقا وكالة أنباء "IRIB" الإيرانية الرسمية.

ووفقا لمسؤول أمريكي في تصريحات لـCNN فإن الطائرة الموجهة هي من طراز “MQ-4C” استهدفت من قبل الحرس الثوري في الأجواء الدولية واسقطت فوق مضيق هرمز.

وتعتبر طائرة “MQ-4C تريتون” المسيرة جزءاً من أسطول يمتلكه الجيش الأمريكي مخصص لأغراض التجسس والاستطلاع وتستطيع “تريتون” التحليق على ارتفاع يصل الى 55 ألف قدم، ولمدة تزيد عن 24 ساعة متواصلة في الطلعة الواحدة.

وتشمل مهام “تريتون” الطلعات الاستطلاعية، وأنشطة الاستخبارات والتجسس، كما جهزت الطائرة بمستشعرات تستطيع مسح محيط الطائرة بدرجة 360.

في حين يبلغ مدى التحليق للطائرة 12.300 ميل بحري، ويبلغ طولها نحو 14.5 مترا، فيما يصل طول الجناحين الى نحو 40 مترا، وارتفاعها يبلغ 4.9 مترا.