أبرز مميزات طائرة "تريتون" الأمريكية التي أسقطتها إيران وما أهميتها؟

من يتفوق في حال اندلاع حرب شاملة بين إيران وأمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اسقاط طائرة أمريكية دون طيار، فجر الخميس، بعد اختراقها للأجواء الإيرانية، وفقا له، في حين أكد مسؤول أمريكي لـCNN أن الطائرة الموجهة من طراز “MQ-4C” استهدفت من قبل الحرس الثوري في الأجواء الدولية واسقطت فوق مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الخميس، أن الطائرة الأمريكية بدون طيار "درون"، التي أسقطتها بلاده "انتهكت" المجال الجوي الإيراني، وذلك بعدما نشرت وزارة الدفاع الأمريكية فيديو، قائلة إن الطائرة كانت في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الإيراني إطلاقا.

وتعتبر طائرة “MQ-4C تريتون” المسيرة جزءاً من أسطول يمتلكه الجيش الأمريكي مخصص لأغراض التجسس والاستطلاع وتستطيع “تريتون” التحليق على ارتفاع يصل الى 55 ألف قدم، ولمدة تزيد عن 24 ساعة متواصلة في الطلعة الواحدة.

وتشمل مهام “تريتون” الطلعات الاستطلاعية، وأنشطة الاستخبارات والتجسس، كما جهزت الطائرة بمستشعرات تستطيع مسح محيط الطائرة بدرجة 360.

في حين يبلغ مدى التحليق للطائرة 12.300 ميل بحري، ويبلغ طولها نحو 14.5 مترا، فيما يصل طول الجناحين الى نحو 40 مترا، وارتفاعها يبلغ 4.9 مترا.