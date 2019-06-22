مصر تعلن مشاركتها في "ورشة البحرين" ممثلة بنائب وزير ماليتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، لـCNN صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام مصرية حول مشاركته في الورشة الاقتصادية التي ستستضيفها البحرين كممثل لبلاده.

وتداولت وسائل إعلام مصرية أنباء عن مشاركة مصر في الورشة التي تشكل الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.

وسيمثل كوجك بلاده في الورشة التي ستعقد في 25 و26 من يونيو/حزيران الجاري في العاصمة البحرينية المنامة.

سيتشكل الورشة التي أطلق عليها اسم "السلام من أجل الازدهار" الشق الاقتصادي من الخطة التي أعدها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، قبل أن يتم الإعلان عن الشق السياسي منها في وقت لاحق.