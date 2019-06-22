إيران تعدم مسؤولا سابقا بوزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعدمت إيران موظفا سابقا بوزارة الدفاع اتهم بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، السبت، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وأعلنت طهران أن القضاء العسكري نفذ أمر الإعدام بالمسؤول المتقاعد بوزارة الدفاع، جلال حاجي زوار، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح الـ"CIA".

وكانت إيران قد طردت زوار من وظيفته في وزارة الدفاع عام 2010، قبل أن يعترف بتعاونه مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مقابل مبالغ مالية، كما أن السلطات الإيرانية عثرت على وثائق أثبتت تعامل الموظف مع الاستخبارات الأمريكية، وفقا لفارس.

ونفذت طهران حكم الإعدام بالمسؤول السابق بوزارة الدفاع بعد أن أحيلت قضيته للقضاء العسكري في البلاد، وقد أيدت المحكمة العليا قرار إعدامه استنادا إلى الوثائق والأدلة والاعترافات التي أدلى بها.

وحكم القضاء الإيراني على زوجة زوار بالسجن لمدة 15 عاما بعد ثبوت ضلوعها بمشاركة زوجها بعملية التجسس، وفقا للوكالة الإيرانية.

وتأتي هذه الخطوة من إيران في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع أمريكا على خلفية إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة مسيرة أمريكية، قالت طهران إنها "انتهكت" مجالها الجوي، في حين أكدت واشنطن أن الدرون كانت تحلق ضمن المجال الجوي الدولي.