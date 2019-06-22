أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، إن بلاده على استعداد لمواجهة أي تهديدات أو عدوان على أراضيها.

وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم، بإسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة أمريكية بدون طيار، مشيرًا إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحادث، وإعلانه التراجع عن هجمات مخططة لأهداف إيرانية.

وأضاف موسوي "بغض النظر عن أي قرار يتخذونه (المسؤولون الأمريكيون)، لن نسمح بانتهاك أراضي الجمهورية الإسلامية"، "قراراتنا لا تتوقف على قراراتهم وسنواجه أي عدوان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، الجمعة، تراجعه عن هجمات أمريكية كانت تستهدف مدنًا إيرانية قبل تنفيذها بدقائقن وذلك ردًا على إسقاط الطائرة الأمريكية.