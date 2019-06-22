دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس منظمة الطيران الإيرانية، علي عابد زادة، إن الأجواء فوق مياه الخليج "آمنة"، وإن جميع شركات الطيران تسير رحلاتها دون تغيير في مساراتها، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأشار زادة في تصريح صحفي، السبت، إلى أن بلاده لم تسجل أي انخفاض في أعداد الرحلات في الأجواء الإيرانية، وأن الطائرات التابعة لمختلف الدول والشركات "لا تزال تعبر بشكل طبيعي".

وأضاف المسؤول الإيراني، بحسب الوكالة: "لم نتلق أي طلب من أي شركة طيران أجنبية لتغيير مسارها أو إلغائه أثناء عبورها الأجواء الإيرانية".

01:14 تغيير مسارات رحلات جوية في سماء الخليج بسبب إيران

وأعلنت شركات طيران، في وقت سابق من الجمعة، أنها قررت تفادي التحليق عبر أجواء مضيق هرمز وخليج عمان في إجراء احترازي بعد احتدام التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.

وجاءت هذه الإجراءات، عقب حظر إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، مساء الخميس، على شركات الطيران الأمريكية التحليق في المجال الجوي الإيراني وفوق مضيق هرمز وخليج عمان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، الجمعة، أنه تراجع عن هجمات على مدن إيرانية، قبل 10 دقائق قبل تنفيذها، حسبما قال على تويتر، وأضاف ترامب أن بلاده بصدد فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب الخطوات التصعيدية من جانب إيران فيما يخص البرنامج النووي، وفي أعقاب إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار فوق مياه الخليج.