أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إيرنا، إن الخارجية الإيرانية استدعت، السبت، القائم بأعمال السفير الإماراتي لديها، للاحتجاج على السماح لدولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة أمريكية بدون طيار، والتي أسقطت الخميس، من قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها.

وفي السياق نفسه استدعت الخارجية الإيرانية، السفير السويسري لديها، لنفس السبب، على اعتبار أن السفارة السويسرية تمثل المصالح الأمريكية في البلاد.

وقال مدير العام لشؤون الأمريكتين في الخارجية الإيرانية، محسن بهارفاند للسفير السويسري في طهران ماركوس ليتنر، إن بلاده "لا تقبل قيام الدول الأخرى بتقديم أي تسهيلات للقوات الأجنبية من أجل انتهاك المياه والأراضي والجو الإيراني".

ووفقًا لإيرنا قدم بهارفاند احتجاجًا كتابيًا رسميًا إلى الدبلوماسي السويسري، عبر فيه عن احتجاج بلاده على اقتحام طائرة أمريكية بدون طيار المجال الجوي الإيراني، وأضاف باهارفاند أن "إيران تحمل واشنطن مسؤولية نتائج مثل هذه الأعمال الاستفزازية".

وكانت السلطات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار، كانت تحلق فوق مياه الخليج، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تراجع عن ضرب أهداف إيرانية، الجمعة، ردًا على حادث الطائرة، مؤكدًا عزم إدارته فرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية عدم التزامها بالاتفاق النووي.