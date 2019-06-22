إيران توجه رسالة لأمريكا بعد "انتهاك" مجالها الجوي: ستتحملون العواقب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – استدعت إيران السفير السويسري لديها للاحتجاج على اختراق طائرة مسيرة أمريكية لمجالها الجوي، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية الإيراني، السبت.

وسلم مساعد وزير الخارجية لإيراني ورئيس إدارة شؤون الأمريكيتين في الخارجية الإيرانية، محسن بهارفاند، السفير السويسري، ماركوس لايتنر، رسالة احتجاج رسمية على انتهاك الدرون الأمريكية للمجال الجوي الإيراني وأكد أن واشنطن "ستتحمل عواقب هذه التصرفات الاستفزازية".

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لا تسعى لحرب مع أي دولة بما فيها أمريكا لكن قواتها المسلحة لن تتهاون مع أي عدوان وسترد بشكل عنيف وفوري.

وقال بهارفاند إن القوات المسلحة الإيرانية ستظهر قدرا من "ضبط النفس قدر المستطاع من أجل الحفاظ على الاستقرار والهدوء" في منطقة الخليج وخليج عُمان والتي وصفها بـ"الحساسة"، لكنه شدد على أن الجيش الإيراني لن يتردد بالرد بشكل مماثل على أي سلوك عدواني ما سيسفر عن عواقب غير متوقعة ستضر بجميع الأطراف المشاركة، وفقا لبيان الخارجية الإيرانية.

يذكر أن سويسرا تمثل أمريكا دبلوماسيا في إيران، لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.