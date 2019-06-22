الأردن يعلن موقفه من المشاركة في "ورشة البحرين" ويحدد مستوى التمثيل

عمان، الأردن (CNN) – أعلن الأردن مشاركته في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" المزمع عقدها في البحرين خلال يونيو/حزيران الجاري على مستوى أمين عام وزارة المالية، لتشكل الجزء الأول من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة إن "حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة".

وأعلن القضاة مشاركة الأردن في الورشة الاقتصادية التي ستستضيفها العاصمة البحرينية، المنامة، في 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، على مستوى أمين عام وزارة المالية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن بلاده ستشارك في الورشة من أجل الاستماع لما سيطرح فيها والتعامل معها وفقا لمبادئ الأردن الثابتة التي تشدد على أن "القضية الفلسطينية" هي القضية المركزية الأولى وألا بديل لحل الدولتين الذي يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

وأكد القضاة في تصريحاته موقف الأردن الراسخ الواضح ألا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن عمان ستتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفها الراسخة فتقبل ما ينسجم معها وترفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابتها، مؤكدا على مواصلة الأردن العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني.