التحالف يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة للحوثيين خلال يومين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الجمعة، عن اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار للحوثيين في الأجواء اليمنية، ليصبح عدد الطائرات التي أعلن التحالف عن إسقاطها خلال يومين 4 طائرات بدون طيار.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن "قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية مساء اليوم حيث تم تدمير الأولى عند الساعة (21:28) وتدمير الثانية عند الساعة (21:56)".

وأضاف المالكي أن "كلا الطائرتين بدون طيار تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة صنعاء وتم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتابع المالكي بالقول إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان المالكي أعلن، الخميس، إن "قوات الدفاع الجوية السعودية قد اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين: الأولى عند الساعة 08:40 والثانية، عند الساعة 09:06، من مساء الخميس"، بحسب ما جاء في بيانين منفصلين على موقع وزارة الدفاع السعودية.

وأضاف أن "ميليشيا الحوثي تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللا مسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".