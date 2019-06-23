التحالف: مقتل سوري في هجوم للحوثيين على مطار أبها

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نشر الأحد ، 23 يونيو / حزيران 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن مقتل مقيم من الجنسية السورية وإصابة 7 أشخاص آخرين في هجوم للحوثيين على مطار أبها، جنوبي المملكة الأحد.

وأكد المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن هجوما حوثيا استهداف مطار أبها الدولي جنوب السعودية، أسفر عن مقتل سوري وإصابة 7 أشخاص آخرين.

وأشار المالكي إلى أن التحالف سيصدر بيانا في وقت لاحق الأحد حول القضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

يذكر أن وسائل إعلام سعودية كانت قد نشرت أنباء عن الهجوم استهدف موقفا للسيارات في حرم المطار.