وزير خارجية إيران: "الفريق ب" كاد أن يوقع ترامب في فخ الحرب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رأى وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن من يصفه بـ"الفريق ب" كان على بعد دقائق من توريط الرئيس الأمريكي في حرب على إيران، كاشفا عن "أدلة إضافية" حول العملية المدبرة وفقا لتغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وقال ظريف: "أدلة أخرى، تشمل انتهاك الدرون التجسسية MQ9 في 26/5، وشراء قوارب سريعة وإجراء اتصالات هاتفية بهدف التخطيط لهجوم عبر السفن على إيران، كل ذلك يُظهر أن الفريق ب كان على بعد دقائق من إيقاع دونالد ترامب بحرب"، إذ قام بذكر حساب الرئيس الأمريكي بشكل مباشر في التغريدة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "التعقل أوقف الأمر، ولكن الإرهاب الاقتصادي يجلب التوترات"، في مديح غير مباشر لترامب الذي أوقف العمليات قبل 10 دقائق من انطلاقها.

وتأتي تصريحات ظريف على خلفية أخرى لمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، الذي قال إن على إيران ألا تخطئ باعتبار تعقل أمريكا ضعفا وهدد طهران بشن ضربات عسكرية جوية ضدها في المستقبل، وذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يذكر أن إيران تصف كل من نتنياهو وبولتون وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بـ"الفريق ب".