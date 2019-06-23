أنور قرقاش: لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا سياسيًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إنه "لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا سياسياً".

وأضاف قرقاش في تغريدة له على تويتر، الأحد، أن "الإصوات الإقليمية مهمة في تحقيق حلول مستدامة"، مضيفا أن الحلول السياسية تأتي من خلال الحوار والمفاوضات.

واعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الأزمة الممتدة حاليا في المنطقة بسبب "تركيز الجميع على التصعيد وليس إيجاد حلول سياسية".

وتشهد منطقة الخليج توترات سياسية كبيرة في أعقاب استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان، قبل نحو أسبوعين، فيما تتهم السعودية والولايات المتحدة إيران بالضلوع في تلك الهجمات وتهديد حركة الملاحة العالمية في الخليج.