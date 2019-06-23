دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، إن الولايات المتحدة ستعلن عقوبات جديدة على إيران الاثنين، وذلك في إطار الخطة الأمريكية للضغط الاقتصادي على طهران.

وأشار بولتون في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، إلى تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قال فيها إنه لم يتراجع عن العملية العسكرية التي كانت مخططة ضد إيران لكنه فقط "أوقفها هذه المرة"، في إشارة إلى احتمالية مضي الولايات المتحدة الأمريكية في عملية عسكرية ضد إيران.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مستشاري الأمن القومي في الولايات المتحدة وروسيا سيجتمعان في القدس الثلاثاء، لبحث التطورات الإقليمية، مشيرًا إلى أن حكومته ستشارك في تلك الاجتماعات التي وصفها بالتاريخية.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالقرارات الأمريكية الأخيرة الخاصة بتشديد العقوبات على إيران، معتبرًا أن بلاده تعاني من دعم إيران لحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية المسلحة، فضلا عن دعم النظام السوري.