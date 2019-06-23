في ظل التوتر مع إيران.. بومبيو يزور السعودية والإمارات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، أنه سيقوم بزيارة إلى كل من السعودية والإمارات، في ظل التوترات في المنطقة مع إيران.

وسيزور بومبيو مدينتي جدة وأبوظبي، قبل أن يتجه نحو العاصمة الهندية نيودلهي ثم سيوافي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أوساكا لحضور قمة "مجموعة الـ20"، قبل زيارته المتوقعة إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين واشنطن وطهران، مؤخرا كاد أن يصل إلى حد التدخل العسكري الأمريكي، قبل أن يوقف ترامب العمليات قبل 10 دقائق من انطلاقها.

يذكر أن الخارجية الأمريكية لم تذكر المحطتين العربيتين لبومبيو عندما طرحت الوجهات التي سيزورها.