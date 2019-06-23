السعودية تبدأ استقبال طلبات "الإقامة المميزة" من خلال "سبارك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية، الأحد، بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني "سابرك".

وبحسب بيان صادر عن المركز، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإنه باستطاعة المعنيين التقديم إلكترونيا، ورفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي، ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

ويعطي نظام الإقامة المميزة في السعودية، الأجانب، الحق في تملك عقارات في السعودية والدخول والخروج من البلاد دون إذن الكفيل، كما يمنح الحاصل عليها، حق الإقامة مع أسرته وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك وسائل النقل، كما يمنح الحق في العمل في منشآت القطاع الخاص، والتنقل بينها وحرية الخروج والعودة من المملكة، ومزاولة التجارة.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في 2016 إن بلاده تتجه لمنح الأجانب إقامة دائمة شبيه بنظام "غرين كارد" الأمريكي.