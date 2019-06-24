الصور الأولى بعد هجوم مطار أبها في السعودية وجنسيات الضحايا الـ21

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن عن إصابة 21 شخصا ومقتل مقيم من الجنسية السورية، بعد هجوم استهدف مطار أبها في المملكة العربية السعودية.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية، على صفحتها بتويتر، مقاطع فيديو تظهر الآثار الناجمة عن هذا الهجوم.

وأوضح المتحدث باسم التحالف، العقيد ركن تركي المالكي: "الهجوم الإرهابي أدى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية - رحمه الله- ، وإصابة (21) من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، (13) من الجنسية السعودية ، و (4) من الجنسية الهندية ،و(2) من الجنسية المصرية ، و(2) من الجنسية البنغلاديشية ، ومن بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية)".

وتابع المالكي: "نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم (3) المستشفى ، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة ، و(3) حالات متوسطة و حالتان حرجتان , كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج ، وتضرر عدد (18) مركبة بالإضافة لبعض الأضرار المادية البسيطة".

وأضاف: "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي يرقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولي الإنساني ، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّرة)من نوع (أبابيل/ قاصف) ، ما يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة".