دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداولت وسائل إعلام سعودية مقاطع فيديو تُظهر تناول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لوجبة الغداء في أحد مطاعم مدينة جدة، الإثنين، وذلك خلال زيارة الأخير إلى المملكة.

ويُظهر الفيديو الأمير محمد بن سلمان وهو يتناول الغداء وأمامه بومبيو والوفد مرافق له، بينما يتبادل الطرفان الحديث.

ونشر مغردون آخرون على موقع تويتر ووسائل الإعلام مقطع فيديو آخر يُظهر التقاط ولي العهد السعودي صورة "سيلفي" مع طفل في المطعم نفسه.

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

يذكر أن بومبيو وصل إلى المملكة لتكون أولى محطات رحلته الآسيوية التي سيزور خلالها كل من الإمارات واليابان وكوريا الجنوبية.