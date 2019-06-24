ولي العهد السعودي يلتقي بومبيو في جدة.. فماذا دار بينهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، خلال زيارة الأخير إلى المملكة العربية السعودية، في ظل توتر العلاقات مع إيران.

وأكد الجانبان وقوفهما جنبا إلى جنب في مواجهة التهديدات الإيرانية "العدائية" ومحاربة التطرف والإرهاب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتشكل المملكة أولى محطات رحلة وزير الخارجية الأمريكي الآسيوية، والتي ستشمل الإمارات وكوريا الجنوبية واليابان.

يذكر أن زيارة بومبيو إلى السعودية تأتي وسط توتر العلاقات مع إيران والذي وصل إلى حد التدخل العسكري الخميس، قبل أن يوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمليات الـ3 ضد طهران قبل انطلاقها بـ10 دقائق.