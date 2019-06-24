عاهل السعودية يستقبل بومبيو واستعراض لـ"العلاقات الاستراتيجية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير الخارجة الأمريكي، مايك بومبيو، في مدينة جدة، وذلك عشية انطلاق "ورشة البحرين" في المنامة، الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه "وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

ولفت التقرير إلى حضور كل من "الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير".

وسيزور بومبيو العاصمة الإماراتية أبوظبي، قبل أن يتجه نحو العاصمة الهندية نيودلهي ثم سيوافي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أوساكا لحضور قمة "مجموعة الـ20"، قبل زيارته المتوقعة إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول.