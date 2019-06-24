دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد محمد آل جابر سفير السعودية في اليمن، نشر مقطع فيديو متداول بين نشطاء يظهر ما قالوا إنه "اعتداء عناصر بجماعة الحوثي في اليمن على صاحب أحد المحلات التجارية بالبلاد.

وعلق السفير السعودية على مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل: "ما ظهر في الفيديو فيض من غيض وإرهاب وتعدي لا يختلف عن أسلوب داعش، وتسميه هذه الجماعة الإرهابية بالثورة!! ومقاومة إسرائيل وأمريكا !!علمهم ذلك النظام الايراني الارهابي مستغلاً أبناء العرب الجهلة والأغبياء ضد أهلهم".

من جهته نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مقطع الفيديو ناشرا سلسلة من التعليقات على صفحته بتويتر، قال فيها: "مشهد يتكرر كل يوم في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالاعتداء على مالك أحد المحلات التجارية في صنعاء بغرض جباية الأموال لصالح المجهود الحربي وتمويل عملياتها القتالية والتخريبية في اليمن والإقليم، في نموذج لهمجية ووحشية وإرهاب هذه المليشيا بحق المواطنين".

وتابع قائلا: "يواجه المدنيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية أبشع انواع القمع والتنكيل والترهيب لم يسبق لها مثيل بهدف إسكاتهم وإخضاعهم، في ظل صمت دولي مطبق على هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.. أين اليمنيون الأبطال احفاد من صنعوا التاريخ والأمجاد من هذه المشاهد وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني في كل مناطق سيطرتهم، ومتى سيهب مشائخ ورجال اليمن لاستعادة امجادهم وهيبتهم وكرامتهم والثأر من الشرذمة الباغية".

وفي سياق متصل، عبرت اللجنة الرباعية التي تضم كلاً من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان لها عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المُزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة بتاريخ 12 مايو، وفي خليج عُمان بتاريخ 13 يونيو، إذ أن هذه الهجمات تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعاً لشحن بضائعنا، يجب السماح للبواخر وأطقمها أن تبحر في المياه الدولية بأمان، وندعو إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، ونحثُّ على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف تقرير الوكالة: "أننا نذكُر هنا التوتر الأخير المتمثل بهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مُسيّرة، إيرانية الصنع والتجهيز، وندين على وجه الخصوص الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها المدني بتاريخ 12 يونيو الذي نتج عنه إصابة 26 مدنياً، ونعبّر عن دعمنا الكامل للمملكة العربية السعودية، وندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران.. كما عبر أعضاء اللجنة الرباعية عن قلقهم من أنه قد تم إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات، وندعو الحوثيين إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات وذلك لضمان إيصال مساعدات لإنقاذ الحياة إلى أولئك اليمنيين الأكثر عوزاً".