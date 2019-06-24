ظريف يتفاخر بإسقاط الدرون الأمريكية بأسلحة إيرانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، عن اعتزازه بأن الصواريخ التي أسقطت الطائرة الأمريكية المسيرة كانت إيرانية الصنع، لينفي بذلك أن تكون من صنع روسيا.

وقال ظريف: "لست خبيرا في هذا المجال ولكن السلاح المستخدم (لإسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية) صُنع من قبل الإيرانيين وهو مصدر فخر عظيم للأمة الإيرانية"، وفقا لتصريحات نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، الإثنين.

ووصف وزير الخارجية الإيراني عملية إسقاط الدرون الأمريكية بالخطوة العملية الشجاعة للدفاع عن السيادية الإيرانية.

وأضاف ظريف قائلا: "لا نفاوض على سيادتنا، سيواجه منتهكو الحدود الإيرانية رد فعل من الأمة الإيرانية وقواتها المسلحة".

وكشف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده أرسلت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة في نفس يوم "انتهاك الطائرة الأمريكية المسيرة للأجواء الإيرانية"، اعتراضا على العدوان الأمريكي، وفقا لإرنا.

وقال ظريف إن الرسالة تضمنت دعوة لاتخاذ موقف دولي من أجل منع هذا النوع من السلوك الأمريكي "الخطير" والذي يهدد الاستقرار في المنطقة ويعرض سيادة دولها للخطر.

وكانت قد أسقطت طهران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت إلى أجوائها الخميس، ما دفع واشنطن للتخطيط لشن ضربات عسكرية على إيران أوقفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 10 دقائق من انطلاقها.