الجبير: العقوبات على إيران ستزيد وستدفع الثمن إن واصلت سياساتها

الجبير: لم يكن هناك تفويض لقتل خاشقجي ولا نعرف مكان جثته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن العقوبات المفروضة على إيران ستزيد وأن طهران "ستدفع الثمن" إن واصلت سياساتها العدوانية الحالية.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الجبير مع صحيفة لوموند الفرنسية ونشرت، الاثنين، حيث قال: "اليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة، هذه العقوبات ستزيد، إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".

وتابع الجبير قائلا: "قلنا إننا نريد تجنب الحرب بأي ثمن مثل الأمريكيين، الإيرانيون هم من يتخذون قرار التصعيد"، وتابع موجها كلامه لإيران "لا يمكنك مهاجمة السفن في الخليج ولا يمكنك مهاجمة خطوط الأنابيب ولا يمكنك تزويد الجماعات الإرهابية كالحوثيين (في اليمن) بالصواريخ الباليستية لتستخدمها ضد السعودية".

ويشار إلى أن تصريحات الجبير تأتي في الوقت الذي يزور فيه مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، المملكة العربية السعودية حيث التقى العاهل السعودي، الملك سلمان وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لبحث عدد من القضايا الاستراتيجية بين الجانبين قبل أن يسافر إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي.