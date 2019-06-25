بعملية "نوعية".. التحالف يعلن إلقاء القبض على أمير داعش في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن القبض على أمير تنظيم داعش في عملية نوعية داخل الأراضي اليمنية، وفقا لبيان صادر عن التحالف.

وأكد التحالف أنه نجح بالقبض على أمير داعش، أبو أسامة المهاجر، وعدد من المسؤولين في التنظيم، ضمن عملية نوعية استمرت لـ10 دقائق.

وكشف التحالف تفاصيل العملية إذ أكد أنه راقب أحد المنازل وتأكد من وجود أمير داعش وعدد من المطلوبين داخله، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خلال العملية.

وأكد التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن أن العملية اسفرت عن مصادرة أسلحة وذخيرة أجهزة لابتوب وكومبيوتر، بالإضافة إلى مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية وأجهزة اتصال و"GPS".

وأشار التحالف إلى أن العملية كانت ثمرة تعاون بين قواته والحكومة اليمنية في إطار مكافحة الإرهاب.