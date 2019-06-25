أبرز ما جاء في كلمة كوشنر في أول أيام "ورشة البحرين"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- افتتح كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، كلمته في "ورشة البحرين" بالقول إن أمريكا تريد أن ترى "السلام والازدهار والأمن يتحقق للإسرائيليين والفلسطينيين والجميع".

ورغم إبداء رغبة بلاده بتحقيق السلام والازدهار والأمن، أكد كوشنر أن انتعاش الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن يحدث إلا عبر حل الصراع مع إسرائيل.

وقال كبير مستشاري البيت الأبيض في هذا الصدد: "لأكون واضحا، النمو الاقتصادي والازدهار للفلسطينيين غير ممكنين دون حل دائم وعادل للصراع".

وأضاف كوشنر قائلا إن ورشة البحرين لن تتطرق للقضايا السياسية، مشيرا إلى أن الكشف عن الشق السياسي من خطة السلام سيتم في الوقت المناسب.

وطالب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحضور بالبدء بالتفكير بالعقبات التي تواجه حل الصراع بطريقة جديدة، ورؤية القضية بـ"عدسة مختلفة".

وأتت كلمات كوشنر لتمهد للإعلان عن الشق الاقتصادي من خطة السلام التي رفض تسميتها بـ"صفقة القرن" واختار إطلاق اسم "فرصة القرن" غليها، وذلك في الورشة التي تستمر ليومين في البحرين.