السعودية تحدد موقفها من المشاركة في "ورشة البحرين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السعودية مشاركتها في ورشة "السلام من أجل الازدهار" والمزمع عقدها في البحرين في 25 و26 من الشهر الجاري، وفقا لبيان صادر عن وزارة الإعلام السعودية.

وسيضم الوفد السعودي إلى الورشة كل من وزير المالية، محمد الجدعان، ووزير الدولة، محمد آل الشيخ، ورئيس الصندوق السعودي للاستثمار، ياسر الرميان.

وأكدت المملكة في بيانها أن مشاركتها في الورشة تأتي للتأكيد على موقفها الثابت ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساعدتها لـ"الشعب الفلسطيني الشقيق" في سعيه للحصول على حياة مستقرة وكريمة.

وشددت السعودية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والداعي لحل الصراع استنادا إلى المبادرة العربية للسلام والتي دعت إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وطالبت بتظافر الجهود الدولية للوصول إلى سلام شامل وعادل.

يذكر أن الورشة ستتضمن الإعلان عن القسم الأول من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط أو ما يعرف بـ"صفقة القرن".