دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخطاب الإيراني الذي وصفه بـ"المهين والجاهل"، بالإشارة إلى أن النظام الإيراني لا يفهم لغة "اللطف والتعاطف"، مهددا طهران بـ"الإبادة".

وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "القيادة الإيرانية لا تفهم كلمتي اللطف والتعاطف ولم تفعل ذلك من قبل، من المحزن أنهم يفهمون فقط لغة القوة والعنف، والولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكبر قوة عسكرية في العالم بفارق كبير عن الآخرين، علما أنه يتم استثمار 1.5 تريليون دولار في هذا المجال في آخر عامين فقط".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "الشعب الإيراني الرائع يعاني بلا سبب على الإطلاق، فقيادته تنفق جميع موالها على الإرهاب، ونسبة قليلة على الأمور الأخرى، لم تنس الولايات المتحدة الهجوم الإيراني بقنابل الـ"IED" والـ"EFP"، والتي أسفرت عن مقتل 2000 أمريكي وأصابت الكثير".

وتابع ترامب حديثه قائلا: "الخطاب الإيراني الجاهل والمهين والذي صدر اليوم، يُظهر فقط أنهم لا يدركون الحقيقة، أي هجوم من إيران على المصالح الأمريكية سيقابل بقوة مفرطة، وفي بعض المناطق القوة المفرطة تعني الإبادة، لا جون كيري وأوباما بعد اليوم!".

وكان وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قد هاجم ترامب، بعد تصريحات الأخير حول قلقه حيال مقتل 150 إيرانيا في الضربات العسكرية الأمريكية، واتهم أمريكا بقتل عدد كبير من الأشخاص باستخدام السلاح النووي، في حين وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني إن البيت الأبيض يعاني من "مرض عقلي" فيما يتعلق بفرض عقوبات على إيران.