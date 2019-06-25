مسؤولان أمريكيان: واشطن شنت هجوما سيبرانيا على "كتائب حزب الله"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – شن الجيش الأمريكي هجوما سيبرانيا على كتائب حزب الله في العراق وسوريا وفي الداخل الإيراني في الأيام التي تبعت إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية من قبل الحرس الثوري الإيراني، وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على العملية، ورفضا الكشف عن أسمائهما لحساسية المعلومات.

وأشار المسؤولان إلى أن الغاية من الهجوم كان شل قدرات ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران، ولفتا إلى أن الهدف المحدد كان شبكات الاتصالات التابعة للحزب، دون أن يدليا بمعلومات حول نجاح العملية من فشلها.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق رسميا على هذه القضية إذ قال المتحدث باسمها، الكابتن وليام أوربن: "ترفض القيادة المركزية الأمريكية التعليق على أي هجوم سيبراني محتمل".

وتمتلك وزارة الدفاع الأمريكية قائمة بالأهداف التي من المحتمل استهدافها، لكن القرار النهائي في مثل هذا الهجوم يعود دائما للرئيس.