دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، قال إنها اخترقت الأجواء الإيرانية وما تبع ذلك من تصاعد في حدة التوتر بين طهران وواشنطن التي نفت بدورها اختراقا للأجواء الإيرانية، قائلة إن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز مميزات منظومة الدفاع الجوي الإيرانية التي قالت طهران إنها استخدمتها في اسقاط “الدرون” الأمريكية.

وقالت إيران إن المنظومة التي استخدمت في إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية، يطلق عليها اسم “خرداد” وهي محلية الصنع وتم تطويرها من قبل خبراء إيرانيون.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع العميد أمير حاتمي إن نظام الدفاع الجوي الجديد قد تم تزويده بصواريخ طويلة المدى من نوع صياد 3، وهو قادر على اكتشاف عدة أهداف في وقت واحد، بما في ذلك الطائرات الحربية والطائرات المسيرة، ضمن نطاق يصل لـ150 كيلومترًا وبإمكانها تتبعها على بعد 120 كيلومترا.

ووفقًا للوزير الإيراني، فإن النظام الصاروخي يمكنه أيضًا اكتشاف الأهداف التي تتمتع بقدرات على التخفي في حدود 85 كيلومترًا وضربها في نطاق 45 كيلومترًا.

ووفقاً لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء جرى تصميم وإنتاج منظومة “سوم خرداد” الصاروخية للدفاع الجوي على يد متخصصين إيرانيين وازيح الستار عنها لأول مرة عام 2014.

وتتميز منظومة “سوم خرداد” الصاروخية عن مثيلاتها، بتجميع كافة معداتها ومقوماتها بمركبة متحركة فضلا عن خضوعها لعملية تطوير في مجال الرادار الباحث والقدرة الاعتراضية والصاروخية، كما تستطيع المنظومة اعتراض 4 اهداف في آن واحد، بجانب اطلاقها 8 صواريخ، ولديها القدرة على استهداف الطائرات المقاتلة والقاذفة للقنابل وصواريخ كروز الى مستوى ارتفاع 25 كيلومترا في الجو"، وفقا للوكالة الإيرانية.

وقال أحد قادة قوة الجو الفضائية التابعة للحرس الثوري إن من الممكن مقارنة منظومة “سوم خرداد“ بمنظومة صواريخ اس 300، باستثناء المدى حيث يبلغ مداها 50 كيلومترا و ان عملية تطوير مداها لـ100 كيلومتر ومن ثم الى 200 كيلومتر مازال قيد التنفيذ، وفقا لتصريحات نقلتها تسنيم.

وكانت قد أسقطت طهران طائرة مسيرة أمريكية، فجر الخميس، في حين أكد مسؤول أمريكي لـCNN أن الطائرة الموجهة من طراز “MQ-4C” استهدفت من قبل الحرس الثوري في الأجواء الدولية واسقطت فوق مضيق هرمز، ما دفع واشنطن للتخطيط لشن ضربات عسكرية على إيران أوقفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 10 دقائق من انطلاقها.

ووقع ترامب، الإثنين، أمرا تنفيذا بفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين كبار في مقدمتهم المرشد الأعلى، وقال ترامب إن خامنئي “مسؤول عن السلوك العدائي للنظام الإيراني” في الشرق الأوسط، وأضاف أن العقوبات ستحرم خامنئي والمقربين منه من الوصول إلى موارد مالية أساسية.