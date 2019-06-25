ظريف يهاجم ترامب وأمريكا.. ويوضح موقف إيران من امتلاك سلاح نووي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن بلاده لن تمتلك سلاحا نوويا، وذلك خلال كلمة له في ذكرى تكريم جرحى الهجوم الكيماوي إبان الحرب العراقية-الإيرانية، وفقا لما ذكرته وكالة فارس الثلاثاء.

وانتقد ظريف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مخاوفه من مقتل 150 إيرانيا في حال توجيه ضربة عسكرية لطهران ردا على إسقاط الدرون الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات الإنسانية لا تتناسب مع إدارة تمتلك رؤوسا حربية ذرية.

وقال وزير الخارجية الإيراني موجها حديثه لترامب: "تتحدث عن (حياة) 150 من شعبنا؟ وكنت قلقا على حياتهم؟ كم شخصا قتلتم باستخدام السلاح النووي؟ كم جيلا سحقتم باستخدام هذه الأسلحة؟".

وتابع ظريف قائلا: "إن من يقف في طليعة محاربي الأسلحة النووية هي إيران، وهي الدولة التي لن تسعى لامتلاك سلاح نووي استنادا إلى رؤاها الدينية والاستراتيجية، لأننا نعتبر ذلك انتهاكا للقيم الإنسانية والأمنية".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "كما قال المرشد الأعلى، إن إيران لو أرادت أن تحوز سلاحا نوويا فلن نهتم بمعارضتك، نحن نؤمن أن هذه الأسلحة تناسب الأشخاص المستعدين لقتل ليس 150 شخصا فحسب بل ملايين الأشخاص في تفجير نووي"، على حد تعبيره.