دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشاد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، فجر الأربعاء، بموقف بلاده من الأزمة الخليجية التي تشهدها الدوحة من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة أخرى.

جاء ذلك في تغريدة للمسؤول القطري الأسبق في ذكرى تولى الشيخ تميم بن حمد لمقاليد الحكم، حيث قال: "تمُر اليوم الذكرى السادسة لتولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى مقاليد الحكم. ونحن نذكر كلمة سموه ابشروا بالعز والخير. فالعز هو سيدي سمو الامير والموقف المشرف في الأزمة التي فرضت علينا، والخير هو ما حرصت على الوفاء به من بشارتكم.."

وأضاف: "فكل الشعب يا سيدي بخير، تنعاد علينا هذه الذكرى سنين عديدة وقطر وأميرنا وشعب قطر في عز وخير".

وبرز وسم حمل اسم "ذكرى تولي تميم المجد" على تويتر، حيث علق الإعلامي القطري، عبدالله العذبة ناشرا مقطع فيديو بتعليق قال فيه: "حفظ الله قطر من أطماع الأعدقاء في ثروتها الذين ظنوا أنها لقمة سائغة، وها هي ذكرى تولي تميم المجد السادسة ونحن في عز وخير كما قال أبو حمد للشعب.. يا إخوان".

من جهته علّق حمد لحدان المهند، نائب رئيس المجلس البلدي في قطر، قائلا: "لقد دفعت هذه الأزمة المجتمع القطري ليس فقط إلى استكشاف قيمه الإنسانية، إنما أيضاً إلى استكشاف مكامن قوته في وحدته وإرادته وعزيمته.. تميم بن حمد - أمير دولة قطر".

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