ظريف لـCNN: واشنطن تسعى لتقويض حكومة طهران بناء على تحليل خاطئ

طهران، إيران (CNN)-- وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف في تصريحات خاصة لـCNN، المواقف الأمريكية الأخيرة تجاه بلاده بـ"التصادمية والاستفزازية"، خاصة فيما يخص العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على قيادات إيرانية، مؤكدًا أن "طهران لا تسعى للحرب".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن الولايات المتحدة "ليست في وضع يمكنها من طمس إيران"، على حد تعبيره، معتبرًا أن الولايات المتحدة تسعى إلى "تقويض حكومة بلاده"، مشيرًا إلى أن القرار الأمريكي بذلك "جاء بناءً على تحليل خاطئ".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الضربة العسكرية على إيران "لن تدوم طويلا في حال حدوثها"، وأشار إلى أنه لن يرسل ملايين القوات على الأرض لمحاربة طهران، مشيرًا في حوار مع قناة فوكس نيوز الأمريكية إلى أن إيران "تمر بمرحلة اقتصادية صعبة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، بحسب ما جاء في الحوار، "أتمنى ألا نذهب إلى الحرب ولكننا في موقع قوة في حال حدوث أي أمر".