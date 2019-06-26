مظاهرات في الأردن ضد أي مشاركة بمؤتمر البحرين و"صفقة القرن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقاطع فيديو قالت إنها تظهر أداء عدد من اليهود في صلاة بكنيس بالعاصمة البحرينية، المنامة.

وقالت إسرائيل بالعربية في تغريدتها التي نقلتها عن المراسل الإسرائيلي، ارييل كاهانا: " انضم يهود أمريكيون صباح اليوم للإسرائيليين في الكنيس اليهودي في المنامة عاصمة البحرين ليكتمل النصاب لأداء الصلاة وهو عشرة مصلين. اسعد الله".

ونشرت أيضا الصفحة في تغريدة منفصلة تقريرا لقناة Kaan قالت فيه: "الناشط السعودي لؤي الشريف يتحدث (بالعبرية!) إلى التليفزيون الإسرائيلي من المنامة، معربا عن عشقه وحبه للغة العبرية: "أحب العبرية بسبب الأنبياء (عليهم السلام). العبرية هي لسان أنبياء الله مثل الملك دَاوُدَ، اشعيا، ارميا، دانيال، يوشع".

وفي تغريدة أخرى نشرت إسرائيل بالعربية: "عرض التليفزيون الإسرائيلي (القناة ال-١٣) في تقرير له صورا خاصة من المعبد اليهودي الوحيد في العاصمة البحرينية المنامة، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 30 إلى 50 يهوديا بمملكة البحرين منهم أعضاء في البرلمان أو سفراء".

ويذكر أن تغريدات إسرائيل بالعربية تأتي في الوقت الذي تستضيف فيه العاصمة البحرينية، "ورشة" تجمع ممثلين من إسرائيل وعدد من الدول العربية بومي الـ25 و26 من الشهر الجاري للكشف عن تفاصيل في خطة السلام أو ما بات يُعرف بـ"صفقة القرن."