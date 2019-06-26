إيهود باراك يعلن عودته للسياسة مرة أخرى: حكومة نتنياهو يجب أن تسقط

القدس (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، مساء الأربعاء، عودته إلى السياسة مرة أخرى، بتشكيل حزب جديد لم يسمه، ومنافسة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وقال باراك، البالغ من العمر 77 عاما، في مؤتمر صحفي، "هذا ليس وقت الخوف. هذا ليس وقت السلبية. هذا ليس وقت الجلوس على السياج"، وأضاف "نظام نتنياهو يجب أن يسقط".

وشغل بارك منصب رئيس الوزراء في إسرائيل، في الفترة من 1999 إلى عام 2001، كما شغل عددًا من المناصب العليا في حكومة إسرائيل من بينها وزير الدفاع ووزير الخارجية، فضلا عن رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي.

وترك السياسة في عام 2013 بعد أن شغل منصب وزير دفاع نتنياهو.

ورداً على ذلك، قال حزب الليكود بزعامة نتنياهو في بيان، "لا نتدخل في الكيفية التي يقسم بها اليسار أصواته بين ايهود باراك أو (يائير لابيد) أو (بيني جانتز)".

وتواجه إسرائيل أزمة سياسية، بعد فشل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة ائتلافية، في مايو أيار الماضي، ومن المقرر أن تقام انتخابات عامة مبكرة.