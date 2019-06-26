دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفضت السعودية تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة، أنييس كالامار، بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واعتبرته منحازا ضدا، كاشفة تفاصيل محاكمة المتهمين بالقضية ومؤكدة على أهمية احترام استقلالية سلطتها القضائية، وذلك في كلمة لسفير المملكة في الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل.

وقال الواصل إن كالامار ارتكبت تجاوزات بما يخص عمل أصحاب الولايات بمجلس حقوق الإنسان، وذلك عبر تصعيد القضية إعلاميا وسياسيا، واعتبر أن ذلك يدل على أنها لا تلتزم بمعايير الكفاءة والنزاهة والأهلية وخرقها لقرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بالتقييم المهني والمحايد للوقائع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

واستعرض سفير السعودية لدى الأمم المتحدة التجاوزات التي ارتكبتها مقررة الأمم المتحدة، ومنها إلقاء التهم والأحكام المسبقة دون وجود دليل، وأشار إلى أنها اعتمدت على معلومات غير موثوقة مستندة إلى مقالات صحفية وتقارير إعلامية.

وقال الواصل إن كالامار شككت بنزاهة التحقيقات منذ الأيام الأولى التي تبعت الحادثة وبجهود السعودية بالتحقيق مع المتهمين، لافتا إلى أن ذلك يشكل عدم مراعاة لأحاكم وقواعد القانون الدولي وعدم احترام لقضاء الوطني وسلطته، ومشيرا إلى أنها حااولت إضفاء الطابع الجنائي على تقريرها بما لا يتوافق مع ولايتها.

–وأكد السفير السعودي أن بلاده ترفض هذا التقرير لما جاء فيه من تحامل على السعودية وتحيز ضدها، ولمحاولة إخراج القضية عن إطار السلطة القضائية في المملكة.

وكشف الواصل سير التحقيقات التي تجريها المملكة في قضية خاشقجي إذ أكد أن النيابة العامة شرعت بالتحقيق في القضية وأصدرت أمرا بإلقاء القبض على المتهمين وعوملوا بما يحفظ كرامتهم ولم يمسهم أذى، قبل أن تحيل النيابة القضية للمحكمة المختصة وتواصل التحقيق مع بقية المتهمين.

وأشار السفير السعودي إلى أن المحكمة المختصة بدأت بعقد جلسات وصل عددها إلى ست حضرها المتهمون مع محاميهم والمدعي العام وممثل عن المدعي بالحق الخاص وممثلي عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا بالإضافة إلى ممثلي هيئة حقوق الإنسان، لافتا إلى أ، الجلسات مستمرة.