فيديو وصور.. تفاصيل عملية سعودية خاصة لضبط أمير داعش باليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برزت مقاطع وصور من العملية التي نفذتها القوات الخاصة السعودية واعتقلت فيها أبو أسامة المهاجر أمير تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، في اليمن، بالإضافة على المسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين لهم وذلك في عملية استغرقت 10 دقائق فقط.

وفصّل العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عددا من حيثيات العملية، قائلا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب ب (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحاً (9:20 ) من يوم الأحد ( 29 رمضان 1440 هـ) الموافق ( 3 يونيو 2019م)".

وأضاف: "المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك وجود (3) نساء و (3) أطفال"، لافتا إلى أن "التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم والقبض على العناصر الإرهابية وكذلك سلامة النساء والأطفال الموجودين بالمنزل".

وأردف: "استمرت العملية مدة (10) دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم، نتج عن العملية إلقاء القبض على أمير التنظيم، وكذلك أعضاء من التنظيم ولم يصب أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين. كما أسفرت العملية عن مصادرة عدد من (الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة GPS، أجهزة اتصال) وغيرها من المقبوضات".